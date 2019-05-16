الصحة النيابية: مشروع قانون الضمان الصحي بصيغته الجديدة سينعكس ايجابيا على الواقع الصحي بالبلد

2019/05/17 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي، إن فقرات مشروع قانون الضمان الصحي بصيغته الجديدة ستنعكس ايجابيا على الواقع الصحي بالبلد .

وأوضح خلاطي في تصريح أن هذا القانون سيطبق على ثلاث مراحل، مبينا أن قانون الضمان الصحي يعتبر من القوانين المهمة وتأتي في مقدمة القوانين المرتبطة بحياة المواطن البسيط.

وأضاف أن القانون كان قد عرض بالدورة السابقة لكن لم يصل الى مرحلة التشريع والتصويت عليه نتيجة للخلافات السياسية حينها بحسب تعبيره.

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