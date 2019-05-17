التخطيط تطلق أكثر من 167 مليار لتحسين الواقع الصحي

2019/05/17 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، على اطلاق اكثر من 167 مليار دينار لأربع محافظات لتحسين واقع الخدمات الصحية فيها.وذكر وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "الوزارة صادقت على صرف أكثر من 167 مليار دينار لدوائر الصحة في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحسين واقع الخدمات الصحية فيها"، مشيرا الى "تخويل مركز الوزارة ودوائر الصحة في المحافظات المشار اليها، صلاحية التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام التعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية".

واكد، ان "مبلغ (167) مليار و(٤٧٤) مليون دينار، تمت المصادقة عليه ضمن التخصيصات السنوية للموازنة الاستثمارية لعام 2019 لوزارة الصحة والبيئة، عدا مبالغ مستحقات المقاولين".

يذكر ان البلاد يعاني من سوء وتردي في خدمات الواقع الصحي والبيئي.انتهى/س

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