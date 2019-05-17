صحة البصرة تعلن توفير علاج لأمراض السرطان والثلاسيميا لأكثر من 6 أشهر

2019/05/17 | 00:09

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، توفير علاج لامراض السرطان والثلاسيميا وتصلب الشرايين والعجز ...





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