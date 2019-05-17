2019/05/17 | 00:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، توفير علاج لامراض السرطان والثلاسيميا وتصلب الشرايين والعجز ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة البصرة تعلن توفير علاج لأمراض السرطان والثلاسيميا لأكثر من 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، توفير علاج لامراض السرطان والثلاسيميا وتصلب الشرايين والعجز ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة البصرة تعلن توفير علاج لأمراض السرطان والثلاسيميا لأكثر من 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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