الاتحادات الرياضية تلعن تنظيم مظاهرة لـ

2019/05/17 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المنبثقة من اجتماع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية، عزمها تنظيم مظاهرة لـ"عزل" وزير الشباب والرياضة أحمد رياض احتجاجاً على قطع الأموال عن الاتحادات الرياضية والرياضيين.

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