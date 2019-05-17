2019/05/17 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء، وصول وفد من رئاسة الوزراء إلى النجف للتحقيق بأحداث ليلة أمس.

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