العراق أكثر الشعوب غضبًا.. الأول عربيًا والثاني عالميًا

2019/05/17 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مؤسسة غالوب Gallup للدراسات، تقرير مؤشر المشاعر الإيجابية والسلبية لشعوب العالم، والذي أعدته بناء على استطلاع رأي أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.

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