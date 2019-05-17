شاهين القصيدة الإيزيدية التي لقّحت أغصان سنجار بالإنسانية في نينوى

2019/05/17 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميل الجميل شاهين عراقيٌّ أيزيديٌ عرفته على صفحات التواصل الإجتماعي كان شاعرا يجرّ جبل سنجار أينما يذهب اتصل بي قبل سنتين وقال لي جميل وجدّت لك عملا مع شركة أمريكية أن تعمل مترجما معهم في الموصل لأنّي عرفت بقصّتك وسمعت ماذا فعلوا بك لهذا أنا أثق بك وأريدك أن تكون معي لنبيّن لهم ما […]

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