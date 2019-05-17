في الثلث الأول من هذا العام.. 100 ألف مراجع تستقبلهم مستشفى كربلاء التعليمي للأطفال

2019/05/17 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء المقدسة

أعلنت إدارة مستشفى كربلاء التعليمي للأطفال اليوم الخميس، إن "عدد المراجعين للثلث الأول للعام الحالي بلغ ( ١٠٠٢٧٦) مراجعا.



وقال مدير

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