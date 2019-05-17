إنفوغرافيك.. 71 سنة على نكبة فلسطين.. هل من جديد؟

2019/05/17 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادف يوم أمس، ذكرى النكبة (15 مايو) هو يوم إحياء الذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث يتذكر الفلسطينيون ما حل بهم من مأساة إنسانية

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