2019/05/17 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يكشف سبب انسحابه من النصر ويؤكد ضرورة احتواء الخنجر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يكشف سبب انسحابه من النصر ويؤكد ضرورة احتواء الخنجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).