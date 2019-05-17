بعد توقف أشهر عدة.. منفذ الشيب يستأنف العمل غدا السبت

2019/05/17 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

أعلنت إدارة منفذ الشيب الجديدة في ميسان، أن غدا السبت سيشهد استئناف العمل في منفذ الشيب الحدودي من جديد بعد توقف دام عدة

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