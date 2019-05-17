2019/05/17 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الإرهاب عشية أمس الخميس، عن اعتقال احد عناصر شبكة تخطط لاستهداف المواطنين في الموصل.وقال الجهاز في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنصر في شبكة تخطط لاستهداف الموصليين يقع في قبضة جهاز مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنصر في شبكة تخطط لاستهداف الموصليين يقع في قبضة جهاز مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).