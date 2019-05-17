ظريف : لا نسعى للحرب لكننا سندافع عن بلدنا !

2019/05/17 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد جواد ظريف : الخيار الوحيد أمام المجتمع الدولي للحفاظ على الاتفاق النووي هو

إقامة علاقات اقتصادية طبيعية مع إيران ..



لا نسعى للحرب ولا نرغب في

التصعيد لكننا سندافع عن بلدنا دون تردد

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