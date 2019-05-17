مصنع لانتاج الاعلاف الحيوانية الاول من نوعه في كربلاء

2019/05/17 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عن قرب انجاز اول مصنع لإنتاج الاعلاف الحيوانية بأشكالها المختلفة وبمواصفات عالمية في محافظة كربلاء.وقال نائب الامين العام للعتبة الحسينية حسن رشيد جواد العبايجي لوكالة نون ان" مصنع انتاج الاعلاف الحيوانية يعد الاول من نوعه في مدينة كربلاء"، لافتا الى ان المصنع يساهم بدعم مشاريع الاسماك والدواجن والمواشي وتشغيل الايدي العاملة والمحافظة على الاسعار".

واضاف ان" الهدف من انشاء هذا المصنع هو لتحقيق جانبين الاول استراتيجي لشراء المواد الاولية من خلال توفرها في مواسم معينة والسيطرة على شحتها في مواسم اخرى للمحافظة عل الاسعار التي تنعكس سلبا على مربي الثروة الحيوانية، فضلا عن تشغيل الايدي العاملة واستثمار الطاقات".

واشار الى ان "نسبة انجاز الاعمال المدنية في المشروع بلغت 95% تشمل قلب المصنع, ومخزن الانتاج, ومخزن المواد الاولية واربعة قواعد للسايلوات", مبينا ان "القدرة الاستيعابية لهذه السايلوات تبلغ 10,400)) طن".

وبين ان " المصنع جهز بمكائن حديثة المانية المنشأ لانتاج اعلاف بمختلف الاشكال والاصناف (للمشترات والدواجن والاسماك), وبطاقة انتاج تتجاوز(10 طن) بالساعة, ومن المؤمل ان تصل طاقته الانتاجية في المستقبل الى (40طن) بالساعة بعد اضافة خطوط جديدة".

واكد العبايجي على ان "الاعمال الميكانيكية تحتاج الى فترة تتجاوز 3 اشهر وتكون جاهزة للعمل وخلال مدة اقصاها نهاية العام الحالي ليكون المصنع جاهزا للعمل والإنتاج".

ولفت الى ان المباشرة بالمشروع الذي يقع خلف مدينة الامام الحسين عليه السلام الزراعية على طريق كربلاء نجف تمت منذ اكثر من 4 اعوام، الا انه خلال فترة دراسة الجدوى لهذا المصنع وتطويره تعرض البلد الى هجمة شرسة من قبل داعش الارهابي فتوقف العمل وتم الاستئناف بعد تحقق النصر قبل عامين من الان".

حسين حامد الموسوي

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