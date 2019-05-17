2019/05/17 | 01:31

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قررت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ايقاف الحكم يوسف سعيد بسبب قراراته الخاطئة في مباراة الكرخ والطلبة بالدوري العراقي الممتاز لكرة

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