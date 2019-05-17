رئيس الجمهورية يلتقي الحكيم وجعفر الصدر في بغداد

2019/05/17 | 01:40

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بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء الخميس، مع الحكيم وجعفر الصدر في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب، إن "الرئيس صالح التقى، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وجعفر الصدر في العاصمة بغداد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بغداد اليوم- بغداد

ذكر تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، الخميس (16 أيار 2019)، أن قائدا عسكريا إيرانيا بارزا قابل قيادات في ما وصفتها الصحيفة بأنها "ميليشيات عراقية موالية لإيران في بغداد"، وطلب منهم الاستعداد للحرب.

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر في محافظة النجف، الخميس (16 أيار 2019) بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، زار منزل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، في النجف.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن الصدر زار السيستاني، زيارة رمضانية، لم

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني، الخميس (16 أيار 2019) بوصول لجنة أمنية خاصة، إلى النجف، للتحقيق مع قادتها الأمنيين، حول الاحداث التي شهدتها المحافظة يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة أمنية خاصة مبعوثة من قبل

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