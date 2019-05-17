2019/05/17 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uvnKVpjc8cE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واقع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعات والكليات .. الشيخ زمان الحسناوي يوضح ذلك) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واقع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعات والكليات .. الشيخ زمان الحسناوي يوضح ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).