2019/05/17 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلود الحسناوي ــ بغداد

تناحرات وتناحرات ..

انه موتٌ مؤجل ،

فــ

نحن كمثلث تقطعت زواياه ..

ودائرة ملت الدوران ..

ومربع شاخت قوائمه من الانتظار ..

وكشتاء صارع صيفه ،

باعاصير وثلوج دائمة الانهيار ،

هكذا نحن

متى تمنحني اللجوء

فقد مللت وتعبت

من كل اوجاعي

الى متى ..؟

تستبيح كلماتي وتغزو قوافيي

وتحمل وزري بالليل والنهار ..

لم تتجرأ الحضور ولا الحوار

انت

كــ..



كرسي تشاجر مع طاولة

وكره الجوار

اي حب ؟

واي لوعة ؟

واي دموع دائمة الانهمار ؟!!

موت مؤجل ليس منه مفر

ولا قرار .

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