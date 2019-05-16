مابين جسدي وقلبي

2019/05/17 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زينب الحيالي

القلب_مابك لماذا قلبك ينبض بسرعة?

أنا_لا تكترث يا جسدي دع قلبي ينبض بكل ما اوتي من القوة فهنالك متسع فيه اختار ان يحب وان يضحي لأجل ذلك الشبية المزيف....

القلب_ ثم ماذا اكملي جذبني صوت قلبك تعبت وانا افسر لحن النقي سمعتك وانت تتحدثين عما بداخلة?

أنا _ احقا يا جسدي حتى انت اصبحت ضدي تعشق وجع قلبي

القلب _ لا بل انا اسمع صوت عشق لا وجع?

أنا _ مغفل انت انه وجع واخر وجع تشعر به لان قلبي دفن ودفن جميع احبابه في جانب وترك جانب للحب وما ان حتى الذين احبهم قلبي اللعين اختاروا ان يموتوا لا يريدون الحب مني بل يموتوا ويدفنوا في جانب بعيدا بعيدا عن جميع احبابي

القلب _ لماذا اختاروا هذا الشيء وانت تعطين وتعبرين عن الحب لم تبخلي بأي مشاعر اتجاههم من الحزن والفرح لم تتركيهم يتألمون لوحدهم?

أنا _ لأنني بكل حب افضح مشاعري وهذه غلطتي اللعينة احب بصدق اضحي واعطي كل شيء

وهم يعشقون غيري ويعطون كل ما احتاج امام عيني خبثاء اعتادوا على فعل ذلك لان الحب لم يطرق بابهم كل من طرق بابهم الخادعين مثلهم حتى الذين فضلولهم علية مني وفيني مثلهم تماما لا يملكون مشاعر اتجاههم كل ما يملكون رد فعل لا اكثر

القلب _ اذن على هذا اردوا قتل قلبك لكي تموتي?

أنا _ نعم نعم لانه كان ينبض بالحياة فاردوا قتلي فيه لكي اموت واحيا اموت طفلة واحيا امرأة بجسد العشرين وعقل عجوز تعشق الوحدة كـ الكبار لكن من فرضت عليهم الحياة ان يعشوا بالوحدة قد شبعوا من الحياة من الفرح والحزن والشقاء والاكثر قد عاشوا مع من يحبون طيلة ايامهم

القلب _ دعيهم ورحلي لكل من يحبك عيشي معهم اين احبابك من يحبك وتحبيه?

أنا _ احبابي هم هم وهم ماتوا في حادث الحب الهستيري سلبوا كل شيء ومن ثم وودعوني بموتي واحيائي مجددا ولكن هذه المرة كما احب لا كما يحبون

القلب _ كيف وانت في اخر ايامك اردتي ان تعيشي معهم ولكن قلبك مااات?

أنا _ نعم مات مات حينما تألمت ولم يكترثوا بل قالوا لم ننتبه كنا منشغلين بتوضيب اشياء اهم من مراعاتك من انت? هنالك اشياء اهم منك انت مثل الثياب من صنع البشر حينما سمعت ذلك

حدثت قلبي ودفنتهم لأحيا مجددا كما اشتهي انا

احيا بكل قوة بعقل لا قلب

اذن دعيني اساعدك بذرف التراب ع قلبك فأنا ايضا بحاجة لعقلك قد اتعبني قلبك منذ مده واشتقت للتفكير

لا للتضحية والمرض والألم

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