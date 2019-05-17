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طائرة F16 اميركية تتحطم في كاليفورنيا


طائرة F16 اميركية تتحطم في كاليفورنيا
2019/05/17 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..

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