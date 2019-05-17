الشيوخ الأمريكي يصادق على تولر سفيرا في بغداد

2019/05/17 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ ليلة أمس الخميس على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.

وكان تولر يشغل منصب السفير الأميركي في

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