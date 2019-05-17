2019/05/17 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LflkXgNwES4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برسم القرار تقديم جعفر حميد جمال الاسدي 16 5 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برسم القرار تقديم جعفر حميد جمال الاسدي 16 5 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).