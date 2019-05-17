2019/05/17 | 04:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G9DL8TrnMvA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيناتور أمريكي: سننهي ايران بضربتين فقط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيناتور أمريكي: سننهي ايران بضربتين فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).