2019/05/17 | 04:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حبيبته عافته لان ما متعيين ... متظاهر يقف وسط ساحة التحرير ويطالب بدرجة وظيفية !) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 52a7nOlxTHk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حبيبته عافته لان ما متعيين ... متظاهر يقف وسط ساحة التحرير ويطالب بدرجة وظيفية !) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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