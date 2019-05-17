حصانة التيار الصدري تخلق الفاسدين

2019/05/17 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاء الخطيب

ما حدث في النجف والناصرية وبغداد من هجوم على المولات و المراكز التجارية هو عملية تصفية حسابات بين أفراد المافيا وهو صراع على القسمة من السرقات وبذات الوقت هو عبث واعتداء على القانون ، لا علاقة له بمحاربة الفاسدين ، وانا هنا لا اتحدث عن البسطاء من الناس الذين يكرهون الفاسدين كبقية الشرفاء من العراقيين لكن الحديث عن أعضاء المافيا الذين احرقوا ودمروا بحجة محاربة الفاسدين من التيار ،

خطوة محاربة الفاسدين في التيار اعتبرها البعض خطوة بالاتجاه الصحيح وطبل لها البعض الاخر ، اذ ان السيد مقتدى بدأ بتنظيف بيته اولا .

لكنهم تناسوا ان الفاسدين والسراق سرقوا تحت عباء السيد مقتدى وبظل حمايته ودعمه ، وهو من جاء بهم الى الواجهة وهو اعلم بهم ، مول البشير الذي حرق في النجف كان يملكه الفاسدون من اتباع الصدر منذ اكثر من ثلاث سنوات، لماذا اكشف السيد واتباعه الفساد اليوم ، واذا كان.



السيد مقتدى متيقن من فسادهم ولديه الأدلة لماذا لا يقدمهم للقضاء .

لماذ يأمر اتباعه بتدمير وحرق المراكز التجارية وهي أموال البلد ، اي إصلاح يريده مقتدى الصدر وهو ينشر الرعب والخوف في الشوارع ، اي إصلاح يريده مقتدى وهو يخرج بموكب من أربعين سيارة دفع رباعي ولا ا حد يجرؤ على سؤاله من اين لك هذا .

اغلب الذين جاء بهم مقتدى ودعمهم وأوصلهم الى مناصب قيادية ظهروا بعد ان تمكنوا بانهم فاسدون ( حسب قول التيار ) ، بهاء الاعرجي ومحمد الدراجي ، و الجابري وجواد الگرعاوي ابو أكثم وعواد العوادي والعيساوي ابو دعاء ،

والقائمة تطول .

كل هؤلاء إنما سرقوا وأفسدوا لانهم يحملون حصانة التيار الصدري ودعم مقتدى الشخصي .

أوجه ندائي الى كل الاسماء التي ذكرتها ومعها البقية ممن كان ينتمي للتيار الدكتور قصي السهيل وعقيل عبد الحسين.



وغيرهم.

اتمنى ان تمتلكوا الشجاعة والوطنية صارحوا ابناء شعبكم كونوا ابطال .

عليكم واجب اخلاقي ووطني وانساني وهو ان تقولوا الحقيقة وان تصارحوا الشعب العراقي بما يدور في كواليس التيار ومكتب السيد مقتدى

فليس من العدل ولا الوطنية ان يترك العراق لهذا العبث والتدمير

وكلمة اخيرة اوجهها للسيد مقتدى الصدر من يريد الحفاظ على سمعة آل الصدر عليه ان يضبط اتباعه وان يحاسبهم منذ البداية لا ان يدعمهم ويتركهم يسرقوا ويعبثوا حتى يتغولوا ثم يطردهم دون ان يسترجع حقوق الشعب والوطن.

فهل يعقل انك لا تعلم ان صاحب مول البشير جاء من الدغارة الى النجف وهو مدرس وسكن في حي الرحمةً بالتجاوز ثم انخرط بتيارك وبعد مضي بضع سنوات يصبح ملياردير وتحت رعايتك وفجأة اكتشفت انه سارق وفاسد .

لا أقول الا لاحول ولا قوة الا بالله

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