2019/05/17 | 04:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ايام الناس - الكاظمية المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JbgU8TtW33A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ايام الناس - الكاظمية المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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