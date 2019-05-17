فيتش: تراجع أسعار العقارات يهدد النظام المصرفي القطري

2019/05/17 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت تحذيرات المؤسسات الدولية من تداعيات انحدار أسعار العقارات والإيجارات على المصارف القطرية، وقالت إن الأزمة ناجمة عن آثار المقاطعة العربية للدوحة

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