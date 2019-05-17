علاوي: منصات صواريخ إيرانية بالبصرة وسوريا وغزة.. وهذه أهدافها

2019/05/17 | 04:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس ائتلاف الوطنية في العراق إياد علاوي أن المخابرات الإسرائيلية زوّدت الولايات المتحدة بصور منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة

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