فوضى ودماء جرّاء تطبيق الصدر “عدالتهّ” على الفاسدين

2019/05/17 | 04:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط قتلى وجرحى أثناء “احتجاجات” ضد فاسدين بجنوب العراق، مظهر على الاستهانة بالأرواح البشرية واستسهال حمل السلاح واستخدامه بشكل عشوائي، وهو أيضا

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