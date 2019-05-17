تقرير أممي: جهات حكومية وغير حكومية متورطة في نقل السلاح لليبيا

2019/05/17 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الجزيرة على نسخة من التقرير الذي من المرتقب أن يرفعه الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق

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