النائب السابق عواد العوادي يصل الحنانة بالنجف ويدخل التحقيق

2019/05/17 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصل النائب السابق عواد العوادي، الخميس، الى مدينة الحنانة في النجف الاشرف ودخل في التحقيق.

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