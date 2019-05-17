الصدر يقتحم مكتب السيستاني و الاخير يمتنع عن الحديث

2019/05/17 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف مصدر مطلع عن خفايا تطورات زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى المرجع الديني السيد علي السيستاني.وذكر المصدر ان “زيارة الصدر من دون موعد وانه دخل الى (البراني) مما تسبب بحصول ضجة كبيرة اثرت على المرجع السيستاني والذي لم يتحدث مع مقتدى حتى كلمة واحدة مما دفع الاخير الى المغادرة بعد 5 دقائق من الزيارة”.

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