2019/05/17 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميركل تعلن "طلاق" السياسة بعد انتهاء ولايتها أكّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها لن تتولى بعد تركها لمنصبها بحلول عام 2021 أي منصب سياسي، لا في الاتحاد الأوروبي ولا خارجه.وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن مشاريعها المستقبلية: "لست متاحة لتولي أي تفويض سياسي جديد، بغض النظر عن مكانه، وهذا ينطبق أيضا على أوروبا".ووضعت ميركل، التي يتم تداول اسمها لتولي رئاسة المجلس الأوروبي، وضعت بهذا التصريح حدا لتكهنات سرت إثر مقابلة أجرتها معها صحيفة "سودويتش تسايتونغ" وردت خلالها عبارة رأى فيها البعض طموحات أوروبية لأقوى امرأة في أوروبا.وكانت ميركل قد بدأت انسحابا تدريجيا من الحياة السياسية، حيث تخلت أولا عن زعامة حزبها الديمقراطي المسيحي المحافظ بعد انتخابات محلية مخيبة للآمال جرت في أكتوبر.وعلى إثر استقالتها من زعامة الحزب خلفتها في المنصب أنيغريت كرامب-كارنباور، وذلك عقب انتخابات حزبية جرت في ديسمبر وفازت بها هذه السياسية الملقبة "إيه كي كي" والتي يقول كثيرون إن ميركل اختارتها بنفسها لخلافتها.ومن المتوقع أن تظل ميركل التي ترأس الحكومة الألمانية منذ 2005، مستشارة حتى انتهاء ولايتها في 2021، إذا لم يتفكك قبل ذلك التاريخ الائتلاف القائم بين حزبها والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

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