2019/05/17 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوايدو: لا مفاوضات مع حكومة مادورو في النرويج نفى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، وجود "أي مفاوضات" بين المعارضة والحكومة في أوسلو، مشيرا في المقابل إلى "وساطة" تتولاها النرويج في محاولة لحل الأزمة في فنزويلا.ونقل عن غوايدو خلال اجتماع سياسي في كراكاس "ليس هناك أي نوع من التفاوض"، مع إقراره بإرسال "موفدين" من فريقه في إطار "وساطة" تعمل عليها النروج منذ أشهر عدة.وكانت وسائل إعلام قد أوردت أن ممثلي السلطة والمعارضة في فنزويلا قد عقدوا حوار سلام هذا الأسبوع في أوسلو. وتعليقا على ذلك، صرحت الناطقة باسم الخارجية النرويجية آن هافاردسداتير لوندي "لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد انخراط النرويج في عمليات سلام أو مبادرات حوار".

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