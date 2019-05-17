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شاهد بالفيديو.. وزير العمل والشؤون الاجتماعية : اني يصيحولي ابو علي بس ماعندي طفل اتمنى يصير 💔✅


شاهد بالفيديو.. وزير العمل والشؤون الاجتماعية : اني يصيحولي ابو علي بس ماعندي طفل اتمنى يصير 💔✅
2019/05/17 | 07:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: jLHZxTUSit4

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