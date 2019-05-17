أميركا تنهي اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

2019/05/17 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أنهت الولايات المتحدة اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات التركية بدخول الأراضي الأمريكية دون جمارك.وقال البيت الأبيض في بيان إن القرار يسري اعتبارا من الجمعة 17مايو.وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج "نظام التفضيلات المعمم"لأنها "متقدمة اقتصاديا بما يكفي".وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية.ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.

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