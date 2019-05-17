2019/05/17 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jKAXyYDqtLc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جحا رشح للانتخابات !! منو باك اصواته !!) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جحا رشح للانتخابات !! منو باك اصواته !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).