الترغيب والتشويق ..يستقطب الشباب للمسابقات الرمضانية بجامع الشيخ عباس الكبير

2019/05/17 | 08:22

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وكالات:

تحرص جمعية التضامن الاسلامي في محافظة ذي قار ،على إقامة المسابقات الرمضانية لتستقطب الشباب والفتيات والبراعم خلال شهر رمضان الكريم في جامع الشيخ عباس الكبيـر .

ومن وسائل التعليم ال

وكالات:تحرص جمعية التضامن الاسلامي في محافظة ذي قار ،على إقامة المسابقات الرمضانية لتستقطب الشباب والفتيات والبراعم خلال شهر رمضان الكريم في جامع الشيخ عباس الكبيـر .ومن وسائل التعليم الجذابة والمهمة ، أسلوب السؤال والجواب، ولها تأثير كبير على المشاركين والمتابعين لما لها من مميزات لا تتوفر في غيرها من الوسائل، كما أنها تناسب كافة المستويات العقلية والعلمية والعمرية وأنواع التخصصات

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