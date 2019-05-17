توقعات بموسم زراعي صيفي وفير في ذي قار

2019/05/17 | 08:22

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وكالات:

توقع قائم مقام قضاء الاصلاح التابع الى محافظة ذي قار علي حسين رداد اليوم الخميس ان يكون الموسم الزراعي الصيفي المقبل موسما وفيرا في زراعة محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء والسمسم والخيار والطماطم والرقي والبطيخ في ظل توفر مساحات زراعية كبيرة ووفرة المياه.

وقال رداد للم

وكالات:توقع قائم مقام قضاء الاصلاح التابع الى محافظة ذي قار علي حسين رداد اليوم الخميس ان يكون الموسم الزراعي الصيفي المقبل موسما وفيرا في زراعة محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء والسمسم والخيار والطماطم والرقي والبطيخ في ظل توفر مساحات زراعية كبيرة ووفرة المياه.

وقال رداد للمربد ان الموسم الزراعي الصيفي سيتم المباشرة به بعد مطلع شهر تموز المقبل بعد انتهاء عمليات التسويق الجارية وحصاد المساحات الزراعية المتبقية لمحصول الحنطة ومشيرا الى ان هذه المؤشرات سيكون لها اثر كبير ايضا على الموسم الشتوي المقبل. المصدر:المربد

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