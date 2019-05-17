بعدما بلغ التوتر أوجه.. ترامب: لا أريد حرباً مع ايران

2019/05/17 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إنه لا يريد خوض حرب مع إيران، وذلك حسبما افادت صحيفة نيويورك تايمز.

وباتت العلاقات بين واشنطن وطهران أكثر تدهوراً في أعقاب قرار واشنطن هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماما.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي بلغ التوتر اوجه بينما بدأت واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في الخليج رداً على "تهديدات إيرانية".

وذكرت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تنشر أسماءهم أن ترامب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بأنه لا يريد خوض حرب مع إيران.

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت إن إدارة ترامب لا تملك تفويضا من الكونغرس لشن حرب على إيران.

وقالت بيلوسي للصحفيين إن الإدارة الجمهورية ستقدم إفادة في جلسة مغلقة لكبار النواب، الذين يطلق عليهم مجموعة الثماني، بشأن إيران.

وأفادت وكالة رويترز أن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب سيدلون بإفادات سرية بشأن الموقف مع إيران الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيدا من المعلومات.

وكانت واشنطن سحبت هذا الأسبوع بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على أربع ناقلات نفطية في الخليج.

ولطالما عبر ترامب عن أمله في ألا تتجه الولايات المتحدة صوب حرب مع إيران.





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