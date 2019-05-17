2019/05/17 | 08:22

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مجلس الشيوخ الامريكي يصادق على تولر سفيرا جديدا في بغداد

متابعة/..صادق مجلس الشيوخ الخميس على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.

وكان تولر يشغل منصب السفير الأميركي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وطلبت الولايات المتحدة الأربعاء من موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد بسبب تهديد "وشيك" .انتهى

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