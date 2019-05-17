2019/05/17 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: وصول انتاج منظومة الوطنية الى 17 الف ميكاواط وهو الأعلى بتاريخ العراق أعلنت وزارة الكهرباء، وصول انتاج منظومة الكهرباء الوطنية الى 17 الف ميكاواط.وذكر بيان للوزارة "تنفيذاً للخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء، والتي بدأت منذ ستة اشهر، تمكنت ملاكات الوزارة من الوصول بانتاج منظومة الكهرباء الوطنية الى {١٧} الف ميكاواط، بزيادة ٣٥٠٠ ميكاواط عن ذات اليوم من العام الماضي، وهو رقم لم تبلغه المنظومة منذ تأسيسها، ما انعكس إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز الى المواطنين في العاصمة بغداد وجميع المحافظات".وأكدت وزارة الكهرباء "استمرارها بزيادة القدرة الانتاجية لمنظومة الكهرباء، وهو العهد الذي قطعه منتسبيها على انفسهم بتحجيم ازمة الطاقة تمهيداً لانهائها".

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