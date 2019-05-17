مجلس الشيوخ يصادق على تعيين سفير أميركي جديد في العراق

2019/05/17 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.وكان تولر يشغل منصب السفير الأميركي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.وطلبت الولايات المتحدة امس الأول الأربعاء من […]

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