كشف إجتماع سري بين سليماني وقادة في الحشد.. هذا ما أبلغهم

2019/05/17 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا عن الملف الإيراني لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط مارتن تشِلوف في صدر صفحتها الأولى حمل عنوان “إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط”.ويقول تشِلوف إن الجريدة علمت من مصادر استخباراتية أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التقى قادة الميليشيات […]

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