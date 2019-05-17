توقعات بـ”موقف حاسم” للمرجعية اليوم من الصراع الأميركي الإيراني

2019/05/17 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت صحيفة لبنانية، الجمعة، أن يعلن المرجع الديني السيد علي السيستاني عن موقف “حاسم” من الصراع الأميركي الإيراني خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم، مشيرة إلى أن السيستاني سيكرّر موقفه السابق، الذي أطلقه خلال استقباله رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وقالت صحيفة “الأخبار” في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تسري […]

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