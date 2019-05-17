تحالف الحلبوسي يعقد اجتماعه الأول اليوم.. ماذا سيبحث؟

2019/05/17 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن القائمة الوطنية صفاء الغانم، الجمعة، ان تحالف القوى بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سيعقد اجتماعه الاول اليوم، لافتاً الى ان التحالف يضم اكثر من 40 نائباً من مختلف الكتل اضافة الى المستقلين.وقال الغانم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تحالف العراق سيجتمع اليوم من اجل تحديد هيكلية التحالف، خاصة انه […]

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