اندلاع حريق بمجمع سكني في اربيل

2019/05/17 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقا نشب داخل إحدى الشقق السكنية في إحدى بنايات مجمع "ناز ستي" وسط مدينة أربيل"، مبينا، أن" فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ عائلة كانت محاصرة بداخل المجمع من دون خسائر أو حدوث حالات حروق بين أفرادها".واشار المصدر الى انه" حصل عدد من حالات الاختناق بين سكان شقق البناية الذين تم إخلاؤهم أيضا".انتهى..م.ر

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