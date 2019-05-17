مستشار الأمن الإسرائيلي السابق: أميركا لم تعد دولة عظمى

2019/05/17 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى مستشار الأمن الإسرائيلي السابق، اللواء يعقوب عميدرور، أن صدقية الولايات المتحدة باتت مفقودة، وعلى هذه الخلفية لم تعد هذه الدولة دولة عظمى، وإن كانت لديها قدرات عسكرية هائلة.وقال عميدرور في حديث إلى الإذاعة العبرية، إن “ أميركا تفقد صدقيتها، والدولة العظمى دون صدقية ليست دولة عظمى، وعندما لا يهتم أحد بها ولا […]

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