بالفيديو.. الصدر يتخلى عن الجكسارة ويلجأ الى

2019/05/17 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون عراقيون تسجيلاً مصوراً يظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بينما كان في سيارة تكسي افيو.

وكان الصدر ينتقل في السابق بين النجف بسيارة جكسارة لكنه ظهر هذه المرة في اشارة الى حملته ضد الفاسدين.

وقالت وسائل اعلام محلية إن الصدر ذهب لمقابلة المرجع السيستاني.

وقال مصدر مطلع إن "زيارة الصدر من دون موعد وانه دخل الى (البراني) مما تسبب بحصول ضجة كبيرة اثرت على المرجع السيستاني والذي لم يتحدث مع مقتدى حتى كلمة واحدة مما دفع الاخير الى المغادرة بعد 5 دقائق من الزيارة".

مصدر الفيديو: FlxmlqG2EfM

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