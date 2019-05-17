وزارة الكهرباء: وصول انتاج المنظومة الوطنية الى 17 الف ميكاواط

2019/05/17 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بزيادة ساعات التجهيز الى المواطنين

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